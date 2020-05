Alejandro Reyna ya no está en situación de calle y se prepara para volver al tango (video)

26 mayo, 2020

Se hizo conocido cuando se viralizó un video suyo en el que canta tango acodado en el mostrador de un bar. Se llama Alejandro Reyna, hasta ese momento estaba en situación de calle, y con su voz increíble dialogó –e interpretó un fragmento de “Naranjo en flor”- con LU 24. “Soy de Mataderos, uno de los pocos barrios vírgenes, le digo yo, porque hay casas donde han vivido cuatro o cinco generaciones de una misma familia”, aseguró, al tiempo que contó que Ramón, el propietario de la pizzería La Paz, de su barrio, acudió en su rescate “y gracias a él me pude acomodar un poco”.

“Vivir exclusivamente del tango es difícil en Argentina. Si bien en algún momento canté profesionalmente con el sexteto de Virgilio Expósito. Y casi les estoy dando una primicia, porque está el proyecto de volver sobre ese repertorio con parte de lo que fue el sexteto”, contó.

Al hacerse viral su video recibió llamados de todo el mundo, incluso de Japón y hasta del nieto del mismísimo Francisco Canaro desde Suiza. “Se grabó en una noche más del bar, cuando cuatro o cinco personas que son clientes habituales esperaban el delivery y me pidieron que me cante algo. No tenía pistas a mano y usamos el YouTube. Salió una, a alguien se le ocurrió filmar y pasó todo lo que pasó”, recordó.

