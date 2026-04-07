Alejandro Rossi: “la capacidad de bombeo que tenemos está al límite” (audio)

7 abril, 2026 324

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2026/04/ALEJANDRO-ROSSI-07-04-2026.mp3

Este martes, debido a una obra de conexión del anillado nuevo con el resto de la red, se interrumpió el suministro de agua, lo que afectó a cuatro barrios de la ciudad: Fonavi Norte, Fonavi Terminal, Aceitera y Santa Teresita.

Para explicar la situación, Alejandro Rossi, de Obras Sanitarias del municipio, aseguró en dialogo con LU 24, que “la capacidad de bombeo que tenemos en los 24 pozos ya está al límite”.

En este sentido, Rossi sostuvo que “la obra avanza y la empresa ejecutora ya había anticipado que íbamos a tener inconvenientes a medida que se iban desarrollando las conexiones del anillo nuevo a nuestra red troncal”.

Respecto a la recuperación del abastecimiento de agua a los domicilios, Rossi dijo que “se tuvieron que parar seis pozos. Como la red está interconectada, entonces, nos falta el agua por eso. Pero con el bombeo ya en marcha, esta noche vamos a tener una recuperación de buena a regular”.

Sobre la continuidad de las obras, aseguró que “como tenemos una red vieja, se pierde mucha agua que se bombea, así que ahora se va a reforzar la dotación, se va a perforar un pozo en Avenida Alem y circunvalación para este nuevo desarrollo que se está gestando en Barrio Parque”.

Para cerrar, Rossi destacó la importancia de la obra: “con el anillo en marcha esperemos que la cosa mejore”, concluyó.

Volver