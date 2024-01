Alejandro “Topo” Rodríguez: “creo que la ley ómnibus no tiene destino”

26 enero, 2024

Días atrás, se supo la noticia de que el presidente Javier Milei cambió el proyecto de Zona Fría sin previo aviso y otra vez propuso la eliminación. Ante esto y la posibilidad de se da marcha atrás, en LU 24 conversamos con Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado nacional y actual director del Instituto Consenso Federal que se expresó sobre este tema en particular.

“hay una angustia enorme y una gran preocupación, porque parece ser que no está todo muy claro en cómo se ha dado el proceso de decisión para el dictamen de una ley ómnibus. Objetivamente veo, que la ambición de aprobar una ley que refunde Argentina, le ha jugado al gobierno en contra porque no encuentra los acuerdos. Aún los bloques más amigables mostraron su enojo porque acordaron cosas que después no aparecieron, y dentro de esos, está el caso como el de la zona fría”, detalló Rodríguez.

Y agregó: “diputados patagónicos acordaron con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Caputo, con funcionarios de la Secretaría de Energía de la nación, la posibilidad cierta de que garantice la vigencia de los descuentos por zona fría y así circuló en un dictamen. Y por esto también manifestamos nuestra alegría, incluso el intendente Pablo Garate. Pero después se conoció un nuevo documento dónde desaparecieron todos los acuerdos. Eso está pasando con todos los temas que se había acordado.”

Además, y acerca de la ley ómnibus en general, concluyó: “me parece que la ley ómnibus no tiene destino. A no aprobarse y a generarse situaciones de nulidad, porque si fuera cierto que al menos una parte del dictamen se elaboró fuera de la Cámara de Diputados, es totalmente nulo. No me consta dónde se hizo, pero no merecemos eso y merecemos más seriedad.”

Volver