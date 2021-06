Supply y Sánchez descubrieron una placa a 39 años del fin de la guerra de Malvinas

Mediante una resolución administrativa, la Subsecretaría que conduce Alejo Supply creó una campaña de difusión a nivel provincial, que tiene como objetivo la colocación de placas y/o cartelería en referencia a la soberanía de nuestra Nación sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en las estaciones centralizadoras y unidades de transporte público de pasajeros en la Provincia de Buenos Aires.



En este sentido, el día lunes 14 de junio, a razón de conmemorarse el 39 aniversario de la finalización del conflicto bélico, el subsecretario de Transporte descubrió una placa en la terminal de ómnibus de Tres Arroyos junto al intendente Carlos Sánchez y ex combatientes de la ciudad.

“La memoria y el recuerdo de Malvinas no tiene día ni horario, por ello seguiremos homenajeando a nuestros héroes y reivindicando el reclamo por la soberanía de nuestras Islas” expresó Supply.

Haciendo referencia a la campaña de difusión, el Subsecretario destacó que “es importante saber de dónde venimos para pensar la cuestión Malvinas a futuro, para que las nuevas generaciones se apropien de esta causa y lleven la bandera con el paso de los años”.

“Malvinas es una causa de todos los argentinos que no distingue colores políticos”, manifestó el funcionario provincial y concluyó: “cada persona que transite por este espacio recordará que a 1492 km de acá existe un territorio que nos perteneció, pertenece y mediante la vía del diálogo y las negociaciones lograremos la restitución”.

