Alemani Aberturas brindó una capacitación para alumnos de la Escuela Técnica

18 noviembre, 2021 Leido: 178

Maximiliano Alemani, referente de la firma Alamani Aberturas, brindó una capacitación para los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 sobre los distintos materiales que comercializa, las propiedades de los mismo y habló sobre el nuevo producto de construcción llamado Retak. Además, estuvieron presentes los docentes de la asignatura Sistemas Constructivos Diego Fitzsimons, Juan Carlos Osinaga Montesinos, Eliana Aramberri y German Scarabotti.



“Por suerte participaron varios alumnos, todas las salidas de los colegios llevan papelería y demás. Estamos muy contentos porque pudieron venir y conocer los materiales y las formas de construcción, muchos tienen conocimientos, pero hay algunos que no han visto ni una bolsa de cemento, les vino muy bien la recorrida”, dijo Maximiliano Alemani a LU 24.

“Arrancamos a las 18 horas, pasamos por toda la parte de depósito, galpón y el patio. Le explicamos un poco sobre el hierro, los ladrillos y la arena. Después pasamos adentro para hablar de Retak y cómo funciona, las ventajas y que propiedades tiene el nuevo producto”, informó.

“La propuesta nació a partir de uno de los profesores de la Escuela Técnica, un día me pregunto si nos interesaba, la gestionamos y salió. Nos llevó un mes, desde el inició de la idea hasta la concreción de la misma”, detalló.

Por su parte, German Scarabotti aseguró que “pensamos que era un gran aporte para los chicos el venir acá, para su formación. En el corralón de Alemani pudimos ver materiales, las formas de comercialización en las distintas etapas de las obras, y tuvimos una charla sobre el sistema constructivo no tradicional que es el Retak”.

“Buscamos salir a la calle, el salir de la institución. Nos pusimos de acuerdo con los directivos y varios profesores. Antes de la pandemia se podía andar, y hacíamos visitas de obras particulares dependiendo las temáticas que estamos viendo”, puntualizó.

Por último, finalizó diciendo que “hay alumnos desde 4to a 7mo, no hay un numero muy elevado, en los últimos años no ha habido muchos inscriptos”.

