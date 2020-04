Alemani Aberturas retomó la atención al público: además ofrece venta a través de WhatsApp y Facebook

15 abril, 2020

Uno de los responsables de Alemani Aberturas, Maximiliano Alemani, destacó que retomaron la actividad comercial, y que además de continuar con el despacho normal del corralón, agregaron dos vías de venta que funcionan muy bien por estos días: WhatsApp y Facebook.

“Atendemos al público; atendemos en el local y a través del teléfono y de las redes sociales. Respetando todas las medidas. Esto es en ambos locales. Además la gente acata muy bien la medida de usar barbijo, todos lo hacen y sin inconvenientes”, dijo.

En lo que respecta a los precios, mencionó: “hasta ahora no tuvimos cambios. Sabemos que habrá seguramente movimiento en eso, pero hasta ahora no”.

En cuanto a faltantes Alemani indicó que “aún no han tenido problemas, porque tenían stock suficiente, pero sí hay fabricas que no han podido solucionar el tema de producir y despachar”.

La gente puede consultar a través de Facebook o del WhatsApp al 223- 6632194 para el local de Av. Güemes y al 2983- 523768 para el de calle Balcarce.

Aclaró también que “tiene prioridad la gente que viene al local. Los primeros días tuvimos más demanda y ahora ya se va normalizando. Sabemos que va a caer algo la venta, pero en este momento creo que hay que cuidar la salud. La plata será para más adelante”.

