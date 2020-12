Alemani: “Ha sido un año de mucho movimiento” y se estima que la causa principal sea justamente la pandemia

Mucho movimiento en el rubro de la construcción se observa en la ciudad, y por eso LU24 dialogó esta mañana con Maximiliano Alemani, encargado de “Alemani Aberturas” en Balcarce 459 y el Corralón en Güemes 669.

Haciendo un balance del año transcurrido, Alemani expresó que “ha sido un año de mucho movimiento, mucho trabajo, y en ese sentido estamos agradecidos”.

Con respecto a la influencia de la situación por COVID que atravesamos, el encargado de la firma indicó que “la pandemia provoco esto, más que nada por no poder salir de vacaciones, creo que favoreció a nuestro rubro”, lo que se ha observado en general según comentó, es que al arranque de la pandemia la gente realizaba mayormente arreglos, y con el correr de los meses y también debido a los vaivenes económicas por el precio del dólar y demás, se ha advertido el comienzo de nuevas construcciones.

La consecuencia mayor que todavía se sufre a causa de la pandemia, es la falta de mercaderías en el rubro de la construcción, y en ese sentido, Maximiliano comentó que “seguimos complicados, seguimos con falta de ladrillos, falta de hierros, chapas, de todo un poco” y agregó “el tema del ladrillo sigue siendo un problema, y lo va a ser hasta marzo”.

Según pudo expresar Maximiliano Alemani en LU24, por los faltantes que se sufrieron durante la pandemia, tuvieron que agregar marcas nuevas de diferentes artículos, principalmente en sanitarios, “no tan conocidas, pero no por eso malas marcas” y reconoció que se espera que hasta marzo probablemente no haya entrega de algunos artículos, por eso mismo se acudió a ir a marcas alternativas.

En el sentido de los valores de los materiales para la construcción en general, y todos los artículos necesarios para la obra que Alemani ofrece, indicó que “los precios siguen en suba, es algo que a nosotros nos amarga mucho, es difícil trabajar con tanta inflación, pero es lo que nos toca”, de todas formas, el tradicional comercio tresarroyense ofrece diferentes facilidades de pago, promociones con tarjetas y más, “hemos notado algo de movimiento con el PROCREAR que eso es tarjeta, y después si obviamente el ahora doce, o ahora 18” hace posible que la gente pueda acceder a la mercadería.

Por otra parte, Alemani comentó la nueva novedad: “estamos arrancando con las ventas online, está funcionando bien, notamos cada vez un poquito más de movimiento, tenemos que acostumbrarnos” y agregó “está muy bueno que podamos darle una vuelta, primero por el tema de la pandemia, seguimos mirando las noticias y vemos Europa los problemas que tiene nuevamente y sabemos que eso va a llegar acá en algún momento, y todo lo que sea trabajar para que la gente pueda hacer lo más posible desde su casa sin venir a los locales y evitar los contagios” por lo que indicó que están de a poco, tratando de incorporar todos los productos para la facilidad del cliente.

“A partir del lunes cerramos una semanita” indicó Alemani para finalizar, por lo que desde el día 28 de diciembre permanecerá cerrado por vacaciones.

