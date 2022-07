Alemani sigue con su Barata y admiten faltantes en algunos productos

Maximiliano Alemani, de Alemani Aberturas, expresó su satisfacción por el importante nivel de ventas que viene registrándose en una nueva edición de la gran Barata que realiza la empresa hasta el sábado 23 de julio en su local de Balcarce 469. “La estamos pudiendo concretar a pesar de la situación delicada que atraviesa la economía, tratando de seguir nuestro rumbo y brindar confianza, ya que nosotros siempre trabajamos de la misma manera y queremos que la gente sienta la confianza en ese sentido”, aseguró.

Alemani advirtió, no obstante, que en esta oportunidad no se podrán mantener los precios de la Barata con los sobrantes, “por eso les pedimos a quienes estén necesitando algo que se acerquen, porque lamentablemente el lunes habrá cambios”.

Respecto de los faltantes de materiales, aseguró que “hay inconvenientes con el hierro, aunque nosotros tenemos stock; y con las chapas, que en este caso no tenemos para vender al público porque lo que disponemos está vendido. Y hay problemas en productos importados, que si bien nosotros tenemos para vender, es un tema que nos preocupa. También ocurre que hay fábricas o importadores que no quieren vender y no dan precios de referencia; y hay que entender que cuando en este rubro algo no se vende, le estamos complicando el trabajo a otra gente. Por eso nosotros nunca hemos dejado de vender; después vemos cómo nos hamacamos para reponerlo”.

