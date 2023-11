Alemani y la actualidad del rubro de la construcción

17 noviembre, 2023

Cada 17 de noviembre se celebra el día mundial de la construcción y esta mañana, en LU 24 conversamos con Axel Alemani, de Alemani Aberturas que brindó algunos detalles sobre la actualidad del rubro en particular.

En este sentido, Alemani comentó: “siempre por suerte Tres Arroyos acompaña en la construcción, más allá del despiole que hay de precios que todos sabemos. No nos podemos quejar, estamos bien más allá de todo.”

Y agregó: “hay productos que suben dos veces al mes, más en lo que es la época de pre elección sobre todo. Lamentablemente todo subió y a veces hay productos que no tiene precios, entonces no sabe cómo manejarse.”

Además, explicó que: “lo que es muy dolarizable, como el caso de la chapa, se rige mucho al precio dólar y fábrica decide no vender, por ende, tampoco no tenes un valor. No queres subir por subir y así se corta la venta una semana. Esta vez no hay tanto incertidumbre en algunos otros productos.”

Finalmente, y sobre esta época en particular, concluyó: “trabajamos también en la zona, sobre todo en lo que es la costa como Claromecó, Reta, Orense y Marisol. Ahora todos quieren apurarse a terminar lo que estén haciendo, y es lógico, pero para nosotros es algo que también está bueno”

