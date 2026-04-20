Alerta amarilla por lluvias en la Provincia de Buenos Aires

20 abril, 2026 0

El Municipio de Tres Arroyos informa que, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas para gran parte de la provincia de Buenos Aires durante el lunes 20 y martes 21.

Desde la madrugada del lunes y hasta la tarde del martes, un frente estacionario afectará el centro provincial, generando lluvias persistentes con tormentas de variada intensidad.

Durante el lunes, las precipitaciones impactarán principalmente en el noroeste, oeste, centro y norte, extendiéndose hacia el sur hacia la tarde y noche.

Para el martes, se prevé la continuidad de las lluvias sobre el centro y sur de la provincia, con una mejora gradual entre la tarde y la noche.

Los acumulados más importantes podrían registrarse en distintas zonas con valores estimados entre 50 y 70 mm, pudiendo superarse de manera puntual.

El fenómeno principal será la persistencia de lluvias, con períodos de mayor intensidad que podrían incluir chaparrones fuertes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo pequeño de forma localizada.

Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la madrugada del miércoles, con el ingreso de vientos del sector sur y sudoeste, especialmente en municipios costeros.

Se recuerda a la comunidad que las únicas alertas oficiales son las emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Actualmente, no hay alerta roja vigente, por lo que se solicita informarse únicamente a través de canales oficiales y mantenerse atentos a futuras actualizaciones.

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