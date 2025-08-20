Alerta amarilla por vientos para todo el distrito de Tres Arroyos

20 agosto, 2025

0
Alerta amarilla por vientos para todo el distrito de Tres Arroyos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por vientos fuertes del sudoeste con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h.

Los vientos comenzarán a intensificarse a partir de las 10:00 y se mantendrán intensos hasta la noche inclusive.
Recomendaciones:
Evitar actividades al aire libre.
Asegurar todo elemento que pueda volarse (muebles, macetas, toldos, etc.).
Ante cualquier emergencia, comunícate al 147.

Alerta amarilla por vientos para todo el distrito de Tres Arroyos