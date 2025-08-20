Alerta amarilla por vientos para todo el distrito de Tres Arroyos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por vientos fuertes del sudoeste con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h.
Los vientos comenzarán a intensificarse a partir de las 10:00 y se mantendrán intensos hasta la noche inclusive.
Recomendaciones:
Evitar actividades al aire libre.
Asegurar todo elemento que pueda volarse (muebles, macetas, toldos, etc.).
Ante cualquier emergencia, comunícate al 147.