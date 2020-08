Alerta en Indio Rico por el primer caso positivo: “Creo que nos relajamos. Ahora la noticia pega fuerte en la localidad”

Desde FM Aborigen de Indio Rico, Damián Hinding, dio cuenta de la situación generada en la localidad tras darse a conocer el primer caso positivo de coronavirus. Aseguró que ante la noticia, el movimiento diario se vio afectado. Instó a la comunidad de Tres Arroyos a extremar los cuidados.

“Uno cree que todo el mundo se cuida y creo que en algún momento nos relajamos. Esto ha ocurrido y la semana pasada teníamos el primer caso de un personal esencial que trabaja en nuestra localidad y reside en Coronel Pringles y se desempeña en el retén de ingreso. Nos enteramos de esto y a las horas, apareció el primer caso de una persona de nuestra localidad que le dio positivo el resultado y trabaja allí también. Encendió la luz de alarma, esto hace a 8 familias aisladas y a la espera de alguna noticia”, indicó.

Consideró además que “en este caos que le toca vivir a la ciudad cabecera, también pega fuerte en nuestra localidad, por la incertidumbre que genera y tener el caso propiamente dentro en la localidad hace que el movimiento diario, se viera disminuido considerablemente”.

Según mencionó esto habría sucedido el domingo pasado y el miércoles se conoce la noticia: “la persona que había estado en el retén decidió hacerse el hisopado en forma particular y en esos tres días tuvo relación con gente, porque además tiene comercio, y esta asintomática, por eso muchos fueron aislados ante su positivo”.

Instó a la comunidad de Tres Arroyos a que “extremen los cuidados desde ahora, no esperen a que exista uno, porque cuando aparece un caso ya está. No relajen porque después ya es tarde”.

Respecto al fallecimiento de una persona con Covid-19 en Coronel Pringles dijo: “a más de uno le va a llegar esto y a los que creen que solo es una gripe fuerte, les va a hacer dar cuenta que es para cuidarse”.

