Alerta en Monte Hermoso: un audio viral convoca a entrar “de prepo” y en caravana

4 septiembre, 2020 Leido: 389

En las últimas horas, comenzó a viralizarse un audio en el que un vecino de Bahía Blanca, tal como se describe, organiza una multitudinaria caravana a Monte Hermoso durante la mañana del sábado.

“No nos van a poder frenar”, avisa en la comunicación, en la cual anticipa una movilización de propietarios no residentes que se disponen a entrar por la fuerza a la vecina localidad balnearia.

Autoridades políticas y policiales manifestaron su preocupación, puesto que temen que se produzcan hechos de violencia. Y piden “cordura” a la población.

“Me parece que tenemos que hacer algo nosotros, los del barrio Las Dunas. Tenemos que juntarnos 200 autos, 2 por auto y vamos para allá. Van a ser 100 personas manejando, que las otras se bajen y empiecen a caminar, pasando por los costados de las vallas”, se afirma en el audio que se hizo viral.

Y se agrega: “¿Cómo van a parar a 100 personas?, y ahí van a tener que abrir. Nos comprometemos todos a ir por el camino sin uso y que cierren la salida de Las Dunas hacia Monte, así no quedan dudas”.

“La Policía tiene la orden de frenarlos antes de llegar”

David Quintana es el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Monte Hermoso y, en diálogo con el medio bahiense La Brújula 24, intentó bajarle el tono a la situación. “Ojalá que no ocurra. La Policía tiene orden de frenarlos antes de llegar a Monte Hermoso. El Intendente tomará los recaudos necesarios porque no queremos que sea una pelea entre montermoseños y bahienses. Somos conscientes de que vivimos del turismo, pero estamos viviendo una pandemia que es mundial y la única forma que tenemos de protegernos es esta, cerrando nuestro ingreso. Entendemos la importancia de poder ver las propiedades pero tenemos que defender a la gente de la localidad”, destacó Quintana.

Y antepuso su situación personal para ejemplificar que no se trata de una decisión antojadiza: “Aparte de ser concejal, soy comerciante y tengo mi negocio cerrado desde el 19 de marzo. Necesito que entre el turismo pero vivo la realidad y mal no nos ha ido. La gente está conforme y nos ha ido bastante bien. Vemos que Bahía Blanca y la región están complicadas”.

“Es impensado un enfrentamiento. Creemos que el Intendente de Bahía Blanca hará lo que tenga que hacer, no se puede circular en la ruta para ir a ver cómo está la casa de Monte Hermoso. Gay habrá establecido contactos y manejado la situación para que haya retenes en la ruta. Sería muy malo lo que se dice en el audio. Nuestra gente tampoco va a ir a la ruta a atajar a los bahienses, no lo vamos a permitir de ninguna manera. Así no se arreglan las cosas”, resaltó el titular del ente deliberativo.

En esa misma dirección, resaltó: “Apelamos al sentido común. Queremos abrir, pero la realidad no nos permite. Económicamente necesitamos del turismo. A la gente que fue víctima de un hecho de inseguridad se le permitió el acceso o que tuvo que hacer algún arreglo en su vivienda. Nos hemos puesto a disposición para que le vayamos a mirar la casa, sabiendo que no es lo mismo. No es un capricho”.

Luego, confirmó que al hombre que grabó el audio no lo contactaron, y señaló: “Hablamos con las fuerzas públicas para que la situación no pase a mayores y esta gente no llegue al acceso a Monte Hermoso. Hoy estamos viviendo una normalidad bastante aceptable con respecto a lo que ocurre en otros distritos del país en lo que respecta al coronavirus”.

“Los entendemos, los necesitamos para vivir, pero hoy no podemos abrir el turismo y estamos sufriendo esta situación”, concluyó Quintana.

Volver