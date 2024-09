Alerta en Reta: Hackearon el móvil del Centro de atención primaria de la salud

La Delegación de Reta informó que la línea del teléfono móvil del CAPS de la localidad fue hackeado por desconocidos, por lo tanto, se ruega a la comunidad no responder mensajes que lleguen desde ese número.

Ante la cantidad de estafas que se han cometido con esta modalidad, se ruega a la comunidad no brindar datos personales, no realizar operaciones monetarias, no seguir ningún link de Whatsapp que provenga de la línea en cuestión.

El canal de contacto seguro es un teléfono fijo: 2983 490019 hasta nuevo aviso.

