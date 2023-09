¡ALERTA! Escribe: Omar Eduardo Alonso

3 septiembre, 2023

La aparición de la gripe aviar en la costa bonaerense, incluyendo lo que nos corresponde, hace necesario tener especial precaución al respecto. Pero ahora resulta que personalmente he podido verificar la existencia de pájaros muertos en al menos dos puntos de la ciudad.

Me resultaron desconocidos de modo que recurrí a la red social para que alguien los identificara, y así ocurrió.Anexo fotos por mí tomadas de uno de esos ejemplares muertos, y al parecer se trata de Estorninos pintos, una especie exótica introducida por el hombre en nuestro país.

Me llamó la atención un pájaro muerto que vi en la avenida Belgrano, más precisamente en la vereda del ex Colegio Nacional. En ese momento mi curiosidad no tuvo un mayor avance.

Resulta que, sin embargo, volví a encontrarme con más de un pájaro igual y también muertos, en este caso en el ámbito del Cementerio Danés. Dos cosas movieron mi inquietud: la presencia de esa ave desconocida en esta zona, y los motivos de la muerte.

Quien por FB me contestó identificando me añade la advertencia sobre la eventualidad de presencia de gripe aviar en esa especie. De modo que advierte sobre la necesidad de evitar contactos y dar aviso a las autoridades sanitarias.

Me pareció importante hacerlo público para conocimiento de la población y hacer un pedido de intervención al área municipal de Bromatología para corroborar o descartar lo que es una simple presunción.

Volver