Alerta fumadores: Multas en las playas de Mar del Plata

24 noviembre, 2025

En esta temporada en Mar del Plata se comienza a aplicar la ordenanza donde se multará a quienes fumen en zonas costeras donde rige la prohibición los valores van desde $50.899 hasta más de $500.000, dependiendo del tipo de infracción y del salario municipal que sirve de referencia.

Hasta ahora, la ciudad venía avanzando en campañas, señalética y acuerdos con balnearios para delimitar espacios libres de humo. Sin embargo, la presión ambiental y los reclamos por la enorme cantidad de colillas que terminan en la arena aceleraron el paso: este verano será el primero con controles y sanciones efectivas.

Los balnearios privados, concesionados y las unidades turísticas fiscales deberán disponer de zonas específicas para fumadores, recipientes para descartar colillas y cartelería visible indicando los sectores libres de humo, que incluye el uso de vapeadores.

Queda por confirmar si la medida se aplicará las playas públicas, decisión que el Ejecutivo municipal puede tomar pero que aún no comunicó.

La intención, según el municipio, no es perseguir, sino promover playas más limpias, saludables y sostenibles.

