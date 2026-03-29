Alerta meteorológica para el martes 31

29 marzo, 2026 0

El Servicio Meteorológico Nacional difundió en la tarde del domingo la alerta amarilla para el martes 31 de marzo, en varios distritos de la provincia de Buenos Aires.

La misma indica que en la tarde de ese día, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes con precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm., que pueden ser superados de manera puntual.

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