Alerta naranja meteorológica

19 septiembre, 2025

El distrito de Tres Arroyos se encuentra dentro de la zona afectada por alerta naranja, que rige para este sábado 20/9.

El municipio recuerda que el número de emergencia para los vecinos es 147 y está a disposición ante cualquier emergencia.

La alerta está prevista para todo el día, previendo tormentas fuertes o severas. Abundantes lluvias, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y rafágas fuertes. Se preveen valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

Se recomienda evitar circular cerca de árboles, por la costa o zonas al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse lejos de postes y extremar cuidados.

Panorama meteorológico por evento de lluvias y tormentas – PBA -Zonas DC 6

Sábado 20: Se esperan lluvias y tormentas. Algunas pueden ser localmente fuertes especialmente sobre el norte de la zona entre la mañana y la primera mitad de la tarde, aproximadamente entre las 6-7 hs y las 17-18 hs. Se prevén acumulados de 30 a 50 mm, que podrían superarse de forma localizada. Además se pueden registrar ráfagas fuertes de forma localizada y no se descarta la caída de granizo pequeño de manera aislada. Hacia el final de la tarde y la noche, se prevé una disminución en la intensidad de los fenómenos quedando la zona con lluvias y lloviznas remanentes.

Domingo 21: Mejora en las condiciones desde la madrugada, acompañado de un descenso de la humedad y la temperatura. Se prevé un día ventoso del sudoeste con ráfagas que pueden alcanzar los 35-45 km/h. Nublado en la madrugada y la mañana, con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas. Durante la tarde se pueden registrar chaparrones de lluvia y algunas tormentas débiles pasajeras, sin generar acumulados significativos.

Cabe aclarar que dada la inestabilidad presente en la situación, los horarios de inicio y fin de los fenómenos pueden modificarse por lo que se aconseja prestar atención a las actualizaciones que se vayan realizando durante todo el evento.

