Alerta Naranja por lluvias para este miércoles

5 mayo, 2026 0

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para este miércoles por tormentas fuertes y lluvias intensas para Tres Arroyos.

Desde el mediodía se espera un clima adverso, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias y no circular por la ciudad de no ser estrictamente necesario.

Ante cualquier emergencia la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Protección Civil, recomienda comunicarse al número (2921) 483111 (Monitoreo), desde allí se evaluará la solicitud para derivarla donde corresponda.

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