Alerta Naranja por tormentas

15 marzo, 2026 0

Defensa Civil informó que, de acuerdo con el alerta emitido por el Servicio Meteorológico, se prevén tormentas de variada intensidad entre la madrugada y la noche de este lunes.

El aviso indicó alerta naranja para gran parte de la provincia de Buenos Aires, por tormentas que podrían presentarse con lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 70 km/h y ocasional caída de granizo.

Además, estimaron acumulados de precipitación entre 50 y 80 milímetros en las zonas bajo alerta naranja, pudiendo superarse de manera puntual.

Ante cualquier emergencia comunicarse con el número 147.

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