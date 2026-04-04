Alerta por crecida del mar en la costa bonaerense: prevén niveles por encima de lo normal

4 abril, 2026 0

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dependiente del Ministerio de Defensa, emitió un aviso por crecida para la Costa Atlántica bonaerense.

Según el informe oficial, durante el fin de semana el nivel del mar podría ubicarse hasta un metro por encima de los valores previstos en las tablas de marea. Este tipo de fenómeno suele estar asociado a condiciones meteorológicas como vientos persistentes del sudeste, baja presión atmosférica y acumulación de agua en la franja costera.

Las autoridades suelen monitorear estos eventos en tiempo real, ya que las crecidas pueden variar según la intensidad del viento y otros factores climáticos.

El aviso se mantiene vigente durante toda la jornada, por lo que se aconseja seguir los reportes oficiales y actualizaciones del Servicio de Hidrografía Naval.

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