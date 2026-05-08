Alerta por el aumento del caudal en arroyos y canales de la ciudad

8 mayo, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil, emitió un aviso de alerta dirigido a la población debido al notable incremento en el caudal de agua de los arroyos y canales de la zona.

Las autoridades solicitan de manera preventiva que los ciudadanos eviten realizar cualquier tipo de actividad en las inmediaciones de estos cursos de agua.

Si bien el comunicado aclara que actualmente no existe riesgo de inundación para la localidad, enfatiza la importancia de mantenerse alejados de las orillas como medida fundamental para prevenir accidentes ante la fuerza de la corriente.

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