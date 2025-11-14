Alerta por posibles estafas: simulan ser del Ministerio de Salud

La Municipalidad de Tres Arroyos alerta a los vecinos sobre posibles estafas telefónicas.

En esta ocasión, los estafadores llaman a un número al azar y se hacen pasar por trabajadores del Ministerio de Salud, utilizando como excusa la renovación de la Libreta Sanitaria.

De esta forma, llevan la conversación hacia la obtención de datos personales de la víctima, y envían códigos que servirían para el hackeo de whatsapp o cuentas bancarias.

Se recuerda a los vecinos que desde estas instituciones oficiales no se realizan este tipo de llamadas solicitando datos personales. Se ruega atención ante estos llamados y precaución para no caer en la estafa.

