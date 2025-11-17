Alerta roja por vientos de hasta 150 km/h en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por vientos de hasta 150 kilómetros por hora en toda la Patagonia para hoy. Las autoridades tomaron la decisión de cerrar las escuelas, las rutas y los aeropuertos, y le pidieron a la gente que no salga de sus casas.

El sudeste de Chubut es la zona más afectada por este fenómeno, donde la alerta llegó a nivel rojo porque se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 150 km/h. La advertencia abarca desde la meseta de Escalante, Sarmiento y Ameghino hasta la meseta del Río Senguer.

A su vez, el resto de Chubut y toda Santa Cruz están bajo alerta naranja por vientos. mientras que la alerta de nivel amarillo se extiende también en Tierra del Fuego, Río Negro, el sur de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

Los intensos vientos comenzaron desde esta mañana y paralizaron gran parte de la actividad en diferentes provincias. Se suspendieron las clases en gran parte de Chubut y Santa Cruz, y la mayoría de los comercios no abrieron.

También se restringió la circulación en las rutas que conectan Comodoro Rivadavia con otras ciudades de Chubut desde las 6 de la mañana, por el riesgo de vuelcos y falta de visibilidad.

El secretario de Control Urbano en Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, adelantó que para el mediodía “se esperan ráfagas de 145 km/h” y aclaró que “la intensidad disminuiría a la tarde hacia los 110 o 120 km/h”.

“El principal cuidado es no salir de los hogares, salvo por razones estrictamente necesarias. Evitar por todo precepto la circulación innecesaria”, dijo Miguel Gómez, en diálogo con TN.

El funcionario contó que en la zona existe un sector llamado “El Infiernillo”, donde se produce prácticamente un túnel de viento que ya ha provocado en situaciones anteriores muchas dificultades con el transporte, por lo que se limitó la circulación y la actividad comercial.

El periodista local Christian Latorre informó que cerca de las 10 de la mañana se había cortado el suministro de agua potable: “Se cayeron unos postes que alimentan las bombas del acueducto”, explicó.

Qué rutas están cortadas

Se restringió la circulación en las rutas que conectan Comodoro Rivadavia con las demás ciudades de Chubut desde las 6 de la mañana, por el riesgo de vuelcos y falta de visibilidad. Las rutas afectadas son las siguientes:

Ruta Nacional 3: Trelew – Lte. Santa Cruz y viceversa

Ruta Nacional 26: Comodoro Rivadavia – empalme Ruta Nacional 40 y viceversa

Ruta Nacional 40: Gobernador Costa – Lte. Santa Cruz viceversa

Ruta Nacional 260: empalme Ruta Nacional 40 y Lte. Chile y viceversa

Cuáles son las provincias afectadas

La situación más complicada afectará a sudeste de Chubut, donde la advertencia llega al nivel rojo -la más alta de la escala del SMN- que significa que se esperan” fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

La alerta roja por viento prevé “vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 140 km/h, las mayores intensidades se esperan cerca el medio día”.

Se trata, en la definición del SMN, de un fenómeno meteorológico excepcional “con potencial de provocar emergencias o desastres”.

También naranja

El SMN indicó asimismo que en Chubut y Santa Cruz rige una alerta naranja, que -según la escala del organismo- refiere a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En estas provincias se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 130 kilómetros por hora. (TN)

