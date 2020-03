Alerta rojo en Bahía por calor extremo: suspensión de clases y problemas con el agua

La seguidilla de días agobiantes en Bahía Blanca, que obligaron al Servicio Meteorológico a emitir un alerta rojo para la región, volvió a poner en superficie los problemas de abastecimiento de agua en muchos puntos de esa ciudad.

La falta de presión provoca una escasez que se vuelve más pronunciada a medida que los barrios están más alejados de la planta potabilizadora Patagonia, ubicada en 14 de Julio y Pilmayquén.

A los inconvenientes ya históricos en Los Chañares, Villa Bordeu o General Cerri, ahora se suman casi todos los rincones del distrito.

Y en este caso hay un componente adicional: en el inicio de marzo prácticamente todas las viviendas están ocupadas y en funcionamiento pleno. Existen momentos de enero o febrero con el mismo calor pero los inconvenientes se atenúan porque disminuye la cantidad de habitantes a causa de los viajes de vacaciones.

El drama central está vinculado con la infraestructura. Ni el dique Paso de las Piedras ni la planta potabilizadora ni la red en general están en condiciones de satisfacer la demanda de la población cuando se producen fenómenos como el de esta semana.

El dique paso de la piedras

El dique, luego de varios años con el nivel de agua en situación de riesgo, hoy tiene una cantidad aceptable de reservas. La Autoridad del Agua marcó en su último informe una cota de 161,82 metros sobre el nivel mar.

No obstante, se sigue discutiendo la necesidad de garantizar otra fuente de agua para Bahía Blanca y el acueducto del río Colorado parecía la opción indicada. Pero el proyecto se pinchó.

El gobierno de María Eugenia Vidal descartó utilizar unos 150 millones de dólares comprometidos por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para esa obra y dispuso redireccionar 100 millones a trabajos sanitarios en el Conurbano, dejando el remanente para Bahía.

El problema es que tampoco se vio un solo billete de esos 50 millones de dólares, pensados para mejoras en la distribución de agua desde el embalse, ampliaciones en la potabilizadora y un mayor recambio de cañerías, ya que miles de litros de agua se pierden por el mal estado de los tubos, que en algunos casos tienen alrededor de un siglo de vida.

La planta potabilizadora

Un inconveniente más serio es que la planta potabilizadora está trabajando al máximo y, aun cuando existieran fuentes alternativas que aporten más agua, no habría cómo procesarla para incluirla en la red.

Cuando el gobernador Axel Kicillof presente el presupuesto 2020 en la Legislatura, probablemente en el transcurso de este mes, se sabrá si ese paquete de obras está incluido y tiene chances reales de concretarse a partir de este año.

Además, esta semana el presidente Alberto Fernández anunció que acordó otro préstamo con la CAF por 700 millones de dólares. De ese monto, 130 millones irían para Bahía, aunque todavía no hay mayores precisiones y no sería la primera vez que se prometen cosas que luego no se cumplen.

Mientras tanto, todos los factores confluyen para que la ciudad continúe sin un servicio confiable y se perpetúen los sufrimientos por la escasez de líquido. Tal como ocurre hoy, tercer día consecutivo en que la temperatura arrimará a los 40 grados. Y el mismo clima seguirá los próximos días.

Sin clases

Varios establecimientos educativos de Bahía Blanca suspendieron las clases a raíz de las altas temperaturas, por segundo día consecutivo. Afecta a las escuelas dependientes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en sus niveles iniciales, primario y secundario en el edificio ubicado en 11 de abril al 400.

Desde la UNS se indicó que “por las altas temperaturas y no poder garantizar la suficiente provisión de agua para consumo y el normal funcionamiento de los sanitarios las clases se suspendieron hasta nuevo aviso”.

Por su parte, voceros de la Jefatura Distrital de Educación señalaron que “varias escuelas, y por decisión de sus directores, permanecían sin clases debido al calor y por inconvenientes con el agua”, similar a lo ocurrido el martes.

En ese contexto indicaron que “funcionarios de la Jefatura Distrital recorrían esta mañana los establecimientos educativos de la ciudad en el marco de un relevamiento”.

Por su parte, el SMN señaló que a las 9 la temperatura en Bahía Blanca era de 27,4 grados, con una humedad del 47% y vientos del sector norte a 16 kilómetros por hora.

Según el pronóstico para lo que resta de la jornada, se espera una temperatura máxima de 38 grados, en tanto que para el jueves se esperan 35 y el viernes 31 grados.

