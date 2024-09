Alerta sífilis: Continúa la preocupación por aumento de casos

5 septiembre, 2024 789



Argentina enfrenta un aumento sin precedentes en los casos de sífilis, con un pico histórico alcanzado en 2023 cuando se reportaron 32.293 contagios. Este incremento posicionó a la enfermedad como la infección de transmisión sexual (ITS) con mayor aumento en el país.

LU 24 consultó al doctor Héctor Luppino, jefe del servicio de Medicina Preventiva del Centro Municipal de Salud, quien afirmó que “hay un aumento notario de casos, la enfermedad no se cura, desaparece y después de un tiempo reaparece. En nuestra ciudad en el primer semestre tuvimos 6 casos de VIH y 18 de sífilis, entre julio y agosto 10 de sífilis, por suerte no hubo de sífilis congénita mediante un embarazo, porque eso afectaría al bebé”.

Asimismo, explicó que “las embarazadas deben hacerse un test de sífilis y VIH uno por trimestre y testear también a la pareja por las dudas. La enfermedad tiene diferentes ciclos, el primario es la lesión característica llamada chanclo, es una ulcera única, pero puede aparecer por donde entra el germen, es decir, en el pene, ano, vulva, y si no se consulta se cura sola, pero reaparece en la piel luego de 3 y 6 meses, generando sarna y otras enfermedades”. “Si esa etapa no es curada, entra en un periodo de latencia que dura de 10 a 20 años, eso se descubre mediante análisis de sangre, este proceso puede generar otras enfermedades en el cuerpo afectando el sistema nervioso, cerebro, corazón, medula ósea, etc.”, agregó.

Luppino recomienda que “si contraen la enfermedad vayan al médico y no se relajen porque se cura, pero al no dejar inmunidad se puede repetir. La franja mayoritaria de enfermedad está en chicos de 20 a 40 años, ante la duda consultar con un médico, hacerse análisis de sangre y no automedicarse”, cerró.

Volver