Alertan contra el uso de dióxido de cloro tras la muerte de un niño

16 agosto, 2020

En Neuquén investigan si un nene de cinco años murió este sábado por la madrugada por ingerir dióxido de cloro. En respuesta ante posibles especulaciones sobre la posibilidad de que sea eficiente para combatir el coronavirus, la Sociedad Argentina de Pediatría asegura que el consumo causa serias complicaciones respiratorias, digestivas, hepáticas, renales y hematológicas ante su ingestión. En tanto, el Ministerio de Salud de la Nación recuerda que la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte del Ministerio para su comercialización y uso.



Según las autoridades sanitarias, la ingesta de dióxido de cloro puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales.

“Ante los hechos de público conocimiento, que vinculan el fallecimiento de un niño de 5 años relacionado con la ingestión de dióxido de cloro, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alerta a la población con respecto al peligro de la utilización de este producto para la prevención y/o tratamiento de la enfermedad por SARS /COV2”, dice el comunicado.

El menor peso de los chicos con relación a los adultos y la inmadurez de su metabolismo aumenta el riesgo cuanto menor es su edad. El documento firmado por la Comisión Directiva de la SAP también enfatiza sobre la importancia de la utilización de productos medicinales producidos bajo guías de buenas prácticas de manufactura de medicamentos, y aprobados por las autoridades sanitarias competentes.

“Repudiamos la utilización inescrupulosa del dióxido de cloro por parte de presuntos profesionales de la salud, que ante la angustia y la incertidumbre de las familias en estos momentos de pandemia por un agente infeccioso nuevo, sin terapéuticas curativas farmacológicas, recomiendan sustancias no solamente ineficaces, sino además con reconocidos efectos tóxicos”, concluye.

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud se advierte que en caso de síntomas compatibles con el COVID-19 no se debe recurrir a la automedicación y es preciso comunicar al sistema sanitario de su respectiva localidad para su correcta atención.

