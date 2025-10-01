Alertan por estafas en nombre del Centro Municipal de Salud

Desde el Centro Municipal de Salud se informa a la comunidad, que se han registrado llamados telefónicos falsos, realizados en nombre de la institución, en los que se solicita a las personas datos personales con el pretexto de informar sobre vacunas pendientes.

Estos llamados NO son legítimos.

El Centro de Salud no solicita información personal, bancaria ni pagos por teléfono.

Recuerdan que:

La comunicación oficial sobre turnos o campañas de vacunación se realiza únicamente a través de los canales habituales del CMS 02983 – 439404.

Ante cualquier duda, puede comunicarse directamente con nuestro número oficial 02983 – 439400 o acercarse al Centro de Salud.

Si recibe un llamado sospechoso, se recomienda no brindar datos personales ni bancarios y reportar la situación.

