Alertan por las consecuencias del uso del celular en niños menores de 2 años

La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda la no utilización de celulares o pantallas, en niños menores de 18 meses y al respecto, el Pediatra, Dr. Ladislao Iraola, aseguró que incorporar estas tecnologías en los más pequeños, produce complicaciones como trastornos escolares y dificultad en el sueño.



“Estamos ante una generación de chicos que vienen ya digitalizados. La realidad es que la Sociedad Argentina de Pediatría, recomienda el no uso de celulares por debajo de los 18 meses y entre 18 y 24 meses se debería hacer con la presencia de los padres”.

Esto se debe a que “el chico a esa edad necesita decodificar lo que está haciendo o sucediendo. No puede ser utilizado el celular de forma aleatoria y si se proyecta más adelante trae complicaciones en cuanto a trastornos escolares, sueño, y cosas que complican la vida social del menor”.

Sí aclaró que el uso se recomienda en momentos donde el chico no se vaya a dormir. No donde se almuerza o se cena y si afecta la posibilidad del ejercicio físico. Los menores de dos años necesitan tocar y explorar”, sostuvo.

Asimismo, se refirió al efecto lumínico que advirtió “altera el sueño del chico. De más grande ni hablar. Cuando chatean hasta altas horas de la noche y altera mucho el efecto del sueño, además de otros riesgos”.

Iraola, también hizo hincapié en que se ve mucho el tema del sedentarismo y el sobrepeso en los consultorios, “porque no pueden relacionarse con el mundo si no es con el celular o las pantallas” y alertó que al estar permanentemente en una posición que no es anatómica, “vemos contracturas en los chicos, por estar en la cama con el celular y les genera dolor cérvico- dorsal, y hay que recurrir a analgésicos, kinesiólogo, analgésicos y la tendencia es que se agachan por esto, adquieren una mala postura, es bastante frecuente de ver”, dijo.