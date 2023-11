Alertan por mails falsos del Banco Provincia

2 noviembre, 2023

El Dr. José Marcolongo, reconocido pediatra de la ciudad, alerta a la comunidad por mails falsos del Banco Provincia ya que lo intentaron estafar.

“En los últimos 15 o 20 días vengo recibiendo notificaciones por mail con el logo del Banco Provincia para verificar las cuentas porque me iba a quedar sin poder entrar. No le di importancia hasta que la última vez, que fue este martes, decía que en dos horas tenía que verificar porque iba a quedar inhabilitado para acceder. Como cada vez estoy más desconfiado, fui al banco y me informaron que no tiene nada que ver con ellos”, expresó.

“Pasó todo y siguen insistiendo que tengo que verificar las cuentas, es todo cuento. Por eso quiero alertar a la gente que no acepte nada, que sea desconfiada y si eventualmente tiene dudas que vayan al banco o llamen al 0800 para no caer en la trampa de esta gentuza que lo único que quiere es quedarse con plata ajena”, finalizó.

