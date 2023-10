Alertan por nuevos intentos de estafa telefónica

30 octubre, 2023

Este lunes, en diálogo con LU 24, Tamara Müller, oyente de nuestra emisora comentó sobre un nuevo intento de estafa telefónica que sufrió su pareja en los últimos días y comentó sobre lo sucedido para alertar a los vecinos.

En este sentido, Tamara comentó: “ayer domingo tipo doce y media lo llaman a mi novio de un número de Buenos Aires y no atiende. Volvieron a insistir, no atendió y le mandaron un mensaje de voz por Whatsapp con la foto de perfil de un policía y con esto, el entró a preocuparse. Cuando lo escucha, se preocupó más y me lo reenvió para que yo lo pueda escuchar”.

Y agregó: “le estaban diciendo que era la policía, que se comuniquen de forma urgente, un hombre apellido Almirón. A lo que le dije que no conteste y no de datos, pero nos quedamos preocupados porque es raro que te llamen un domingo y por Whastapp, sino te van a buscar a tu domicilio. Los datos de mi novio que dijeron eran correctos y busco la foto de la policía en Google y me sale que era un grupo de estafadores que la utilizaban para sacarle el dinero a la gente o te dicen que un familiar está complicado”.

Finalmente, destacó que: “ya hice la denuncia con la policía para hacer la respectiva denuncia, y me comunico para que a nadie le pase más. No está bueno que pase, más por cómo estamos hoy en día. La policía comentó que están haciendo un volante para dar aviso de este tipo de estafas.”

