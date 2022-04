Alertan por un caso de sarna en un geriátrico y piden que vuelvan las visitas de seguimiento

Hoy se reunió la Comisión de seguimiento de Adultos Mayores, con la participación de la titular municipal del área, Patricia Crespo, y el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra. Y en el encuentro, al parecer, trascendió la existencia de casos de sarna en un geriátrico local, que aun con certificado de alta, motivaron la preocupación de la concejala Daiana De Grazia, que se refirió al tema entrevistada por LU 24. “La Comisión viene informando escasamente lo que sucede, ahora les pedimos más información en este sentido, incluso hay cuestiones que nos llegan por otros ámbitos, como si la gente utilizara otros canales para plantear sus inquietudes. La sensación es que la información que llega a la Comisión es tardía, por lo que no se puede denunciar, ni resolver las situaciones, que en mi criterio personal, en algunos casos deberían motivar una denuncia penal. Puntualmente hubo casos de sarna en un geriátrico, sobre los cuales ya estaría el certificado de alta, pero esta información no habría llegado a la Comisión y a la funcionaria a cargo del área cuando correspondía”, sostuvo De Grazia.

La edil de Juntos aseguró, en este sentido, que se retomarán las visitas de seguimiento, pero “con alguien que comprenda del tema de salud, para ver si las personas están en condiciones de bienestar físico y mental en los lugares, porque se han dado situaciones de violencia sobre personas que, por sus problemáticas, tienen características similares a las de un niño. Y por eso no concibo que no se denuncien estas cosas en el ámbito penal”.

“Hoy, en estas condiciones, la Comisión no está cumpliendo una función útil a la población de adultos mayores. Y observo que hay médicos que tienen a su cargo siete u ocho geriátricos, a lo que hay que sumarles sus trabajos en consultorio, hospital, entonces no sabemos en qué condiciones cumplen con esos controles”, argumentó la concejala.

