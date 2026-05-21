Alertaron vecinos: Dos días seguidos Bomberos sofocaron incendio en edificio abandonado (videos)

21 mayo, 2026 102

Bomberos Voluntarios sofocaron incendios en un edificio abandonado en calle Lamadrid y Belgrano, este miércoles y esta tarde de jueves.

El alerta de vecinos ante la presencia de humo y llamas que se observaba en el interior del lugar, permitió que no se magnificara la situación dado que los pisos son de madera antigua y parte de la estructura también.

Lo cierto de la cuestión es que a ese predio lo utilizarían inescrupulosos que no sólo hacen fogatas, sino que dejan todo encendido, sin medir el peligro que eso significa.

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