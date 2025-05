“Alfateja”, el nuevo alfajor de lenteja que producen en Mendoza

Dos jóvenes nutricionistas mendocinas se lanzaron a crear algo totalmente inesperado: un alfajor de lentejas. Sí, un alfajor bien argento, pero con la legumbre como base. Así nació el “Alfateja”, una golosina saludable pensada para saciar los antojos sin culpa.

Valentina Soria y Constanza Martínez, son nutricionistas, ambas de 23 años.

Constanza contó a FM Ilusiones que la chispa surgió en sus propios consultorios: pacientes que pedían algo dulce, rico y nutritivo para combatir la ansiedad. “Faltaba algo que pudiéramos recomendar. De ahí nació la idea”, explican.

VACO es el nombre de la marca que engloba este primer producto, al que ya piensan sumar otros. Por ahora, el Alfateja viene en dos versiones: chocolate con naranjas (las rallan a mano) y dulce de leche. Ambos son suaves, generosos en relleno y para nada empalagosos.

Las chicas explican que su creación no se queda solo en lo marketinero. No se trata de “decir que lleva lentejas” y listo: la masa no tiene azúcares añadidos -solo el del dulce de leche y el baño de repostería-, no hay saborizantes ni colorantes. Todo es casero, hecho a mano.

El alfajor tiene 8,3 gramos de proteína, el doble que un alfajor común, gracias a la clara de huevo y, claro, a la lenteja. También aporta hierro, fibra, potasio y magnesio. “El equilibrio de azúcar y grasa genera más saciedad. No te lleva al picoteo sin fin”, explicó.

“La lenteja amalgama perfecto. Probamos y fue la que mejor encajó en sabor y textura. Eso se nota en la aceptación por parte de la gente que lo prueba”, señaló.

“El valor del alfajor está en 2000 pesos, consideramos que es un precio justo”, dijo Constanza, quien agregó que están realizando 200 alfajores por día, tenemos envíos a todo el país, y pensamos en hacer una producción industrial, es algo que estamos evaluando, pero manteniendo lo artesanal en la elaboración”.

