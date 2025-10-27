Alfonso Monasterio: “Es muy positivo”, la carne argentina hacia EE.UU cuadruplica su cuota

27 octubre, 2025

El referente de Monasterio Tattersall, Alfonso Monasterio, destacó en dialogo con LU24 que el aumento de exportaciones de carne vacuna a EE.UU., que pasará a 80.000 toneladas anuales, abre una oportunidad de largo plazo para el país. Sostuvo que no existen riesgos sanitarios y que el alza de precios refleja la recuperación del mercado global post pandemia.

El anuncio del incremento de la cuota de exportación de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos, que pasará de 20.000 a 80.000 toneladas anuales, fue recibido con optimismo por el sector. “Son propuestas fuertes, algo muy positivo para el mercado”, expresó Monasterio.

Según explicó, la medida responde a una necesidad del mercado norteamericano: “Durante la pandemia destruyeron gran parte de su sistema ganadero. Hoy no dan abasto y, con el crecimiento del PBI y del consumo, necesitan abastecerse en mercados firmes y previsibles”.

Consultado sobre los precios, Monasterio aclaró que la suba “va de la mano de la demanda” y anticipó que Estados Unidos “no podrá reorganizarse fácilmente” tras las pérdidas del período pandémico, lo que mantendrá los valores en alza por varios años.

También se refirió a la polémica generada por declaraciones de una funcionaria estadounidense sobre supuestos riesgos sanitarios. “No hay ningún riesgo. Es todo político. Argentina está libre de aftosa con vacunación y cumple con todos los protocolos”, aseguró.

Monasterio remarcó además que las exportaciones hacia EE.UU. tienen un diferencial en calidad: “Van carnes buenas, no como en otros mercados como China, que apuntan a otro tipo de producto”. Al respecto, destacó la mejora de los valores: “Hace un año y medio la vaca se vendía a 1,14 dólares y hoy está en 2,44. Eso es todo China, pero esperamos algo similar con el novillo que compra Estados Unidos”.

Sobre el mercado local, indicó que “los precios se mantienen estables” pese a las dificultades por el exceso de agua que afecta el ingreso de hacienda. “El viernes terminamos con buenos valores, y mañana en Cañuelas deberíamos andar igual”, adelantó.

Finalmente, Monasterio descartó que el reciente escenario político tenga impacto inmediato en el sector: “Lo que es la carne no va a influir momentáneamente, aunque sí las políticas que se adopten más adelante”.

El productor cerró con un mensaje distendido: “Saludos a toda la gente de Tres Arroyos y a los amigos de La Perla, que tienen el café más rico del mundo”, bromeó entre risas.

