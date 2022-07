Alfredo Gómez aseguró que la coyuntura económica y cambiaria “es muy delicada”

19 julio, 2022

El empresario Alfredo Gómez, de Pisos Gómez -empresa local que importa y exporta productos- aseguró hoy que la coyuntura económica que atraviesa el país es “muy delicada”.

Estimó que “el cepo que se puso sobre el cepo ya existente complica mucho las cosas. El Gobierno pide que los proveedores que uno tiene en el exterior financien las compras a 180 días, y eso es obvio que ninguno va a querer, salvo la excepción de algunas fábricas con las que estamos negociando en Brasil. Además hay faltante de mercadería local. Y lo que más nos preocupa es la falta de insumos importados para la fábrica, como el cemento blanco que no se fabrica en Argentina -lo produce México, España, Turquía, Estados Unidos pero no entra al país por la falta de dólares- y los repuestos de las máquinas”. El modelo más vendido de una nueva línea de producción de pisos de la fábrica, muy demandado por Chile, se hace justamente con cemento blanco, por lo que la elaboración actual está suspendida.

“El dólar oficial es bajo, por lo que resulta bueno para las importaciones, pero malo por la exportación, porque complica mucho la inflación. Cuando nosotros pasamos un presupuesto al exterior se hace complicado mantenerlo, y el cliente nos reclama que le cambiamos el precio tan seguido y es difícil que entiendan que a un 7% anual de inflación de ellos nosotros le contraponemos un 70%. Igual sigue siendo atractivo para ellos comprar porque la Argentina es muy barata”, aseguró Gómez. Con respecto a la importación, “ahora sabemos que más de la mitad no lo vamos a poder reponer, porque no nos dejan, de manera que buscaremos venderlo al mejor precio posible, pero tampoco muy caro porque deja de ser accesible para el mercado. Todos los días hay una traba y una resolución nueva”.

El empresario está expectante, no obstante, por la realización de la gran feria de la construcción que se hace en octubre en Santiago, de la cual la firma participa habitualmente ya que el mercado chileno demanda sus productos.

