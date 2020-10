Alfredo Irigoin será candidato a convencional nacional: “quiero un radicalismo unido y dentro de Cambiemos”

26 octubre, 2020 Leido: 120

El exsenador y dirigente radical de Laprida, Alfredo Irigoin dialogó con LU 24 en torno a la interna partidaria, y se expresó a favor de “un radicalismo unido y dentro de Cambiemos”. Como candidato a convencional nacional, expresó su apoyo al candidato del oficialismo, el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados de la Provincia, Maximiliano Abad, y sobre su oponente Gustavo Pose advirtió que “habla de renovación y gobiernan San Isidro desde que arrancó su padre en 1983, y menos con el Partido Obrero, estuvo con Massa, con Irigoin aceptó que dirigentes del PRO tienen más protagonismo mediático en el liderazgo de la oposición, pero advirtió que “hay que recordar de dónde venimos. En 2015 teníamos 14 municipios, dos legisladores en el Senado, ocho diputados en la Provincia, tres diputados nacionales…A partir del 10 de diciembre, el radicalismo empezó a crecer producto de estar en esta coalición que es Cambiemos, que yo voté con mucho orgullo. Federico Storani presidió ese bloque en Gualeguaychú, que tenía un diputado nacional pero como hoy no lo tiene está en la vereda de enfrente, hay un poco de hipocresía ahí. Es cierto que el PRO aparece más, pero nosotros tenemos un partido unido dentro de Cambiemos, y los presidentes de los interbloques en Diputados y el Senado son Negri y Naidenoff, dos importantísimos dirigentes radicales. Y tenemos dirigentes como Facundo Manes, que hoy está empezando a recorrer la Provincia. Queremos disputarle al PRO, en el buen sentido, los espacios”.

Episodio con la Policía y jóvenes en Laprida

En otro orden de cosas, Alfredo Irigoin expresó su solidaridad con la Juventud Radical de Laprida en torno al reclamo que planteó ese sector respecto de un incidente entre jóvenes que participaban de una fiesta, este último fin de semana, en esa localidad. “Se había autorizado la apertura de locales nocturnos, pero en este caso había jóvenes en un galpón, quizá no cumpliendo con todos los protocolos pero después de una persecución a un auto que conducía un joven, la policía irrumpió en ese galpón y hubo hasta balas de goma. Seguramente un problema de falta de formación policial, no creo que toda la Policía sea así, y quizá también un poco de fogoneo porque en algún momento circulaban audios del secretario de Seguridad arengando a que todo aquel que ande en la calle sea detenido. Y la verdad es que la gente, sobre todo los jóvenes, están cansados, quieren salir. No los justifico pero tampoco creo que se tengan que usar balas de goma”, concluyó.

