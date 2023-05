Alguien tiene que hacerlo- escribe: Omar Eduardo Alonso

27 mayo, 2023

Y alguien tiene que atreverse a decirlo. Aunque sea una utopía.

Es necesario resolver el tema de la superpoblación de animales, especialmente perros y gatos, aplicando alternativas que tiendan a lograr un saludable equilibrio y la preservación de estas adorables especies.

La indolencia e irresponsabilidad de muchos humanos, convecinos fácilmente identificables, contribuyen a que los invaluables esfuerzos de muchas otras personas sean absolutamente insuficientes.

Puedo hablar con propiedad al respecto pues en la actualidad contribuyo con el sostenimiento de 11 canes y numerosos gatos, además de los de los vecinos que suelen visitarme en mi casa en busca de comida y hasta de afecto.

Pongo mi caso, pero son muchas las personas que hacen lo propio y aún así todo es insuficiente a pesar del esfuerzo oficial con mecanismos de castración gratuitos y casi a domicilio.

El refugio de PACMA se encuentra saturado y RENACER ha anunciado su cierre.

El tema genera preocupación entre quienes amamos a estos seres excepcionales y repudiamos cualquier alternativa no confesable al respecto.

Pero alguien tiene que imaginar alguna solución.

Quizás sea una utopía, pero alguien tiene que intentarlo y no se me ocurre otra cosa que una acción oficial, drástica y hasta polémica si así se considerara.

Imagino:

• Una policía especial en materia ambiental y ecológica que incluya todos estos temas.

• Con respaldo jurídico que permita relevamientos domiciliarios para constatar existencia de animales, su estado sanitario y control de castraciones.

• Aplicación de sanciones a quienes no se ajusten a estos propósitos, como multas, quitas de beneficios eventuales, etc.

• Funcionamiento de una veterinaria pública para la atención de personas que no tengan posibilidades económicas pero aún así aman a sus mascotas.

• También para la atención de callejeros y animales comunitarios.

• Funcionamiento de una escuela donde se puedan entrenar animales aptos para funciones diversas, como perros guía, de rescate, de asistencia sanitaria, etc.

Si Ud. leyó lo precedente y quiere reírse, lo acompaño. Pero no me quiero quedar en el lamento y prefiero compartir utopías.

Y a propósito de estos temas quiero cerrar con una información.

Un instructor de canes está trabajando en Claromecó-Dunamar en el adiestramiento de dos perros para que operen como rescatistas en el mar.

No es algo nuevo pues existen en el país y en el mundo experiencias altamente positivas al respecto, pero es novedoso para nosotros y sería interesante conocer los resultados que se logren.

Acompaño la nota con una foto de perros rescatistas o socorristas.

27-5-23

