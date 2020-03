Algunos comercios implementan nuevo sistema de atención al público para evitar aglomeración de gente

16 marzo, 2020 Leido: 132

El secretario general del Sindicato Empleados de Comercio, Roberto Di Palma, aseguró que varios comercios de la ciudad están tomando medidas vinculadas a un nuevo sistema de atención al público para evitar aglomeración de personas. Además, contó que se suspendieron las actividades en la Casa del Jubilados y que se están concretando cambios en la atención de la Biblioteca Cacuri y la sede del gremio.

“Estamos suspendiendo actividades dentro de la institución para que no haya tránsito fluido de gente, tanto en la biblioteca como en el fogón del sindicato.

Asimismo, utilizando todas las medidas de higiene recomendadas incluso en la farmacia. Hemos visto en la mañana que la gente hace la espera en el exterior de algunos locales comerciales, para no aglomerar público dentro lo cual es criterioso. Si no nos involucramos, vamos a tener los mismos problemas que los países de Europa. Algunas medidas resultan antipáticas, pero tenemos que ser empáticos con los que tenemos al lado. Tanto en la farmacia como en la sede, buscamos que la gente no este encimada”.

Según Di Palma, “no creo que se produzca desabastecimiento. Estamos todos alarmados, desesperados de provisionarnos de cosas y no es así. Debemos tener conciencia, apelamos al sentido común. Tener lo necesario en la medida que lo vayamos necesitando, como también no entrar todos a la vez, esperar en el exterior, si es necesario. No es lo más cómodo, pero como medida preventiva algunos lugares ya implementaron que la gente vaya ingresando de a poco”.

Por otra parte indicó que “hemos cerrado momentáneamente la Casa del Jubilado, “deben entender que no es un capricho. Solo es una medida preventiva, debemos cuidarnos y ser responsables por el bien de todos”, remarcó.

Volver