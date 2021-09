Alí pidió más protagonismo radical y criticó el discurso de Fabiano en la Rendición de Cuentas

Exconcejal y ex presidente del Concejo Deliberante por la Unión Cívica Radical, Raúl Alí, aseguró esta mañana que la coalición Juntos “tiene mejores candidatos que dirigentes”, y que de estos últimos dependerá en buena medida que el acercamiento entre quienes disputaron la interna en todos los niveles llegue a plasmarse en “la foto ganadora” de noviembre.

“No estaba teniendo una participación partidaria pero conversé en su momento con el presidente del partido, Gonzalo Cabrera, acerca de la idea de convocar a Carlos Avila. Es un excelente candidato, que hizo una muy buena gestión en Claromecó que a su vez le permitió tomar contacto con la gente de Tres Arroyos, por lo que es conocido localmente también”, recordó Alí.

El exconcejal advirtió además que “no estuve de acuerdo, y se lo hice saber al partido, con la postura de Cambiemos en el tratamiento de la Rendición de Cuentas, cuando decidieron irse con la pandemia cuando tendrían que haber dado una opinión sobre un tema que trabajé mucho, que es el Presupuesto de Salud y del Hospital, y ninguno de la UCR salió a decir nada del discurso del concejal Fabiano, absolutamente inoportuno porque esa sesión era para tratar la Rendición de Cuentas. La UCR tiene que tomar protagonismo, no irse de la coalición Cambiemos pero tener otra perspectiva, con el radicalismo como cabeza ya que es la fuerza que le aporta estructura”.

Mejores candidatos que dirigentes

“Figuras como la de Manes le han aportado aire fresco, a muchos nos han dado más ganas, así que espero que se haga una muy buena elección tanto a nivel local como provincial y nacional, porque hace falta un cambio. Este gobierno está casi sin rumbo”, sostuvo Alí. Y consideró que el hecho de tener que acudir a candidatos extrapartidarios, como el propio Manes y aquí Carlos Avila, obedece a que “hasta ahora se había manifestado cierta flaqueza, de falta de posturas firmes en cuanto a la negociación. Y la política no se trata de candidatos sino de dirigentes; por ahora tenemos mejores candidatos que dirigentes, ojalá que los dirigentes se vayan acomodando con los candidatos y el radicalismo tenga el lugar que le corresponde por su desempeño en las PASO”.

“El PRO y los socios en general de esta coalición nos han avasallado; este es el momento de los dirigentes y los candidatos de la UCR”, enfatizó el exconcejal, y en este sentido advirtió que “por suerte, por lo que tengo entendido, esta es una elección de candidatos más que de dirigentes, y los que han participado en las tres listas locales hicieron una campaña impecable, sin agresiones, se llevan muy bien y no me cabe duda que la foto del lunes a la mañana será la que nos hará salir adelante con un muy buen resultado. Espero que los dirigentes estén también a la altura”.

Finalmente, consideró que “los votantes en la interna son gente afín a los partidos que integran la coalición y entiendo que los votos que obtuvieron las tres listas serían el piso de partida para el resultado de noviembre. Además, hay que recordar que no se vota intendente en esta elección. Comparen los candidatos a concejales de Cambiemos con los candidatos a concejales de las otras fuerzas, porque acá no se vota a Sánchez, se vota lo que los candidatos a concejales proponen”.

