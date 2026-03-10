Alicia Arias y sus bailes con IA que enamoran a todos sus seguidores

10 marzo, 2026 0

Una Tiktoker marplatense está rompiendo dicha plataforma, con su viralización en este ultimo tiempo. Nos referimos a Alicia Arias quien habló con FM Ilusiones y dijo “todo arrancó con la ayuda de mi hijo quien trabaja con IA, un día me dijeron de sacarme una foto y ahí empezó”.

“Sin darme cuenta, la gente me conocía por la calle, saludándome con mucha onda, yo bailo y mi hijo hace toda la magia”, explicó y aseguró “muchos supieron que es editado, generando una discusión entre mis seguidores”.

“Los videos varían, mi hijo se encarga de eso, particularmente si Inteligencia Artificial, me gusta bailar de todo, no soy de usar las redes sociales para mi todo esto es nuevo”, contó.

“En cada video trato de comunicarme con mis seguidores incentivándolos, por suerte los comentarios son muy lindos, esos me alientan a seguir creciendo día a día”, concluyó.

