Alicia Hurtado: “Pienso que algunos maestros son héroes”

En el día del Maestro, dialogamos Alicia Hurtado, una docente querida y muy comprometida con su vocación, que provocó que a pesar de ya no estar en actividad, aún siga siendo recordada por quienes pasaron por sus aulas y tuvieron el privilegio de aprender a su lado. “Pienso que algunos maestros son héroes, porque no es fácil contener a los chicos, a los padres y además incentivarlos”, reflexionó, al tiempo que brindó su parecer respecto a la pérdida de matrícula en la educación pública y a las continuas medidas de fuerza del sector educativo.



Recordó que cuando decidió comenzar a cursar la carrera y dijo: “se abrió el terciario; hice el profesorado de enseñanza primaria y empecé formalmente a ejercer. Después vino el octavo y noveno y muchas estábamos flojas y la Universidad Nacional del Sur nos dio apoyo y siempre en lo que he podido, me capacité. Di clases en primaria y el secundario, el ciclo básico y también en el nocturno que como experiencia es genial. Colegas tuve muchísimos. Muchos fueron mis profesores y luego colegas”.

Hurtado consideró “no haber sido nada extraordinario”, aunque reconoce haber intentado siempre “que mis alumnos tuvieran libertad y que pudieran pensar; más que dar yo recibía de ellos. Quise que tuvieran capacidad de tener curiosidad”, remarcó satisfecha por la labor desempeñada.

Advierte en su reflexión que “esta última escuela es difícil, porque en alguna época podíamos hacer milagros con un pizarrón y una tiza y hoy es complicado eso, sumándole la carencia de alimentos y demás que no es poco. Yo pienso que algunos maestros son héroes, porque no es fácil contener a los chicos, a los padres y además incentivarlos”.

En ese sentido, consideró necesario “barajar y dar de nuevo en educación, pero hay que darle la oportunidad a todos de que evolucionemos”.

Cuestionó la pérdida de matrícula en la educación pública que se percibe en la actualidad y arremetió: “he vivido como se ha ido perdiendo matrícula en la escuela pública y aumentando en la educación privada y me enoja mucho, porque pienso que somos responsables en gran parte los gremios también; me enoja la liviandad con la que se elige un paro, porque me parece que siempre hay que privilegiar otras cosas”.