Alimentación: ¿Podemos disfrutar sin excesos en diciembre?

30 noviembre, 2023

Fin de año es una época en que se juntan muchos eventos sociales, salidas, cumples, egresos, despedidas y por si todo eso fuera poco, llegan cuatro días de festejos intensos con la celebración de Navidad y Año Nuevo. Y el denominador común alrededor del cual se dan todas las reuniones gira en torno a dos cosas que no suelen faltar en ninguna mesa: las comidas y los brindis.

Ahora bien… ¿es posible juntarnos, charlar, encontrarnos con gente querida, reunirnos alrededor de una mesa y no comer en exceso? ¡A veces si y otras no tanto! Vamos a tener más posibilidades de no excedernos si planificamos y podemos elegir. No se trata de “hacer dieta”, sino de seleccionar un estilo de comidas que incluyan más frutas, verduras, legumbres y carnes y menos de otros alimentos, no digo que no estén, pero que sean una proporción menor.

Algunos tips generales para tener al momento de planificar los eventos: llegar tranquilo a la comida, sin tanto hambre, seleccionar que voy a comer y qué cantidad, ver si hay postre y cuanto lugar le dejo, evaluar si tomo o no alcohol (son calorías totalmente vacías), no pensar que es la última vez que voy a comer, disfrutar de la compañía y el momento.

Recordá que siempre cuidarnos un poco, es mejor que no cuidarnos nada. Mucha gente da el mes de diciembre “por perdido” en lo referido a la alimentación. Comer en los eventos sociales lo que hay, no significa no tener en cuenta la cantidad, y mucho menos descuidar la alimentación todo el resto del día. Lo más importante es lo que hacemos la mayor parte del tiempo, no en ocasiones eventuales, puede que diciembre tenga muchas “comidas eventuales” pero no todas, es ahí donde hay que apuntar a conservar la alimentación adecuada, en el resto de las comidas.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

