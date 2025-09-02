Allanamiento por Irregularidades laborales en un campo bahiense

2 septiembre, 2025 0

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) delegación Bahía Blanca, junto a RENATRE, la Secretaría de Trabajo de la Nación y la Policía Federal, llevó adelante un operativo de fiscalización en un establecimiento rural donde se constataron incumplimientos a la normativa laboral vigente.

Durante la inspección se detectaron situaciones de trabajo no registrado, falta de pago de horas extras y guardias, ausencia de entrega de indumentaria laboral y elementos de protección personal, además de precariedad en las instalaciones de la vivienda y agua de perforación sin constancia de potabilidad.

Asimismo, se verificó la falta de movilidad del trabajador, lo que derivó en que sus hijos no pudieran acceder a la escolaridad ni a la atención médica. La familia fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención inmediata.

Cabe destacar que los empleadores ya registran antecedentes de incumplimientos laborales, lo que agrava la situación y exige medidas inmediatas de regularización.

Se labraron las actas correspondientes y se intimó a los responsables a subsanar en forma urgente todas las irregularidades constatadas, de acuerdo con lo establecido por la legislación laboral.

Volver