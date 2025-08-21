Allanamientos de ARCA y Justicia Federal en Frigorífico Anselmo

Un procedimiento generado en una fiscalización de ARCA (ex AFIP) causó sorpresa y hasta temor entre los empleados del Frigorífico Anselmo, cuando llegaron los funcionarios del organismo recaudador acompañados de efectivos de la Policía Federal para llevar adelante un procedimiento con núcleo en la faz impositiva.

Los funcionarios trabajaron varias horas revisando documentación y sacando datos que respondían a requerimientos de rutina no contestados en tiempo y forma.

Ante esa situación se juidicializó el tema y las requisas fueron en Tres Arroyos y en dos carnicerías que Anselmo tiene en Bahía Blanca y General Daniel Cerri.

