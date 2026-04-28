(audio)Almuerzo de La Chacra para presentar los nuevos tractores chinos

28 abril, 2026 0

Este miércoles a las 11:00, en Mosconi 1110, La Chacra Maquinarias realizará un almuerzo para la presentación de los novedosos tractores chinos que ya han despertado el interés de los productores agropecuarios.

Kevin Madurga, de la firma La Chacra, dialogó con LU 24 sobre el evento que se realizará para presentar los tractores que “los tres modelos fueron pensados y rediseñados para el campo argentino”.

Luego dio detalle sobre cómo se trabajó para que los tractores respondieran a la producción local “tres ingenieros viajaron a China y estuvieron más de dos años desarrollándolo para las necesidades de acá. Allá en China hay ciertas herramientas que acá no, entonces se pensó diferente por eso”.

Madurga aseguró, además, que “uno de los ingenieros estará presente en la jornada”.

Sobre las ventas, aseguro que ya se han vendido en Dorrego e Irene algunos tractores, a la firma Ballester Hermanos en el primer caso.

En cuanto a la forma de adquisición, aseguró que “se puede financiar hasta dos años por agencia”.

Para concluir, dijo que “la idea es que conozcan los tractores, los vean, los prueben. El almuerzo es con los clientes y con todos los interesados que se quieran acercar”, finalizó.

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