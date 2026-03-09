Almuerzo de la Iglesia Reformada este domingo en El Fanal

Este domingo, la Iglesia Reformada realizará el habitual “almuerzo de inicio de actividades”, a las 13:00, en El Fanal.

El menú será: chorizo, manto, pollo, ensaladas, y la tradicional mesa de postres. El valor de la entrada es de $30.000 que incluye el menú y aguas saborizadas. Los menores de 6 a 12 años abonan una entrada de $5.000. Además, habrá servicio de cantina.

Cada comensal deberá llevar su plato, vaso y cubiertos.

Las entradas pueden reservarse comunicándose con Cristina 2983504673, o Mariano 2983469482.

