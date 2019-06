“Almuerzo de Todos” Claro mensaje hacia la unidad peronista para triunfar en Tres Arroyos

Con una gran presencia de militantes, afiliados al peronismo, representantes gremiales dirigentes locales y de la zona, los intendentes de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán y Alfredo “Pichi” Fischer, e integrantes de la comunidad de Tres Arroyos y las localidades, se realizó en el Club Independiente de nuestra ciudad, el denominado “Almuerzo de Todos”, convocado desde el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana y el Frente de Todos.



Pudo verse en la mesa de la cabecera, además de los jefes comunales, a Guillermo Leguizamón, Alberto Ismael, Adriana Guerrero, Roberto Fernández, Ricardo Fernández, Martín Goizueta, Mercedes Moreno, Ana Conti y Julio Garrido.

El acto tuvo una gran convocatoria, y fueron varios los oradores que se dirigieron al auditorio, exponiendo la necesidad de conformar una lista de unidad para asegurar un triunfo en las elecciones del 27 de octubre.

Santillán: “Espero que podamos compartir un triunfo también en esta localidad”

En primer término, habló el intendente chavense, quien debió retirarse luego de usar de la palabra ya que debía despedir a unos cien estudiantes de su distrito que llegaron para el Día del Padre en las combis de la comuna dispuestas a tal efecto.

“Tres Arroyos tiene muchas obras traídas por Cuto Moreno que el intendente de Tres Arroyos se mostrò sobre ellas, pero a su vez la ciudad disfrutó de doce años donde los pueblos crecían de una manera diferente; yo puedo ver que la salud en Tres Arroyos no está bien atendida, puedo ver que la educación y los temas de seguridad no están bien atendidos, entonces compañeros es bueno que en esta oportunidad que vamos a tener un gobierno peronista a nivel provincial y nacional, que ustedes hagan el máximo esfuerzo al igual que los dirigentes para llevar la mejor lista, porque no tengo dudas, compañeros, que si el campo popular se une ustedes van a llevar a que este distrito vuelva a ser justicialista, y vuelva a tener educación, seguridad, vuelva a tener todos aquellos derechos que los tresarroyenses se merecen con un gobierno justicialista; espero que podamos compartir un triunfo también en esta localidad”, dijo.

Juan Vera: “Vamos a volver para que cada compañero sea feliz”

El dirigente local Juan Vera, quien fuera director de Ferias Francas en el gobierno de Cristina Kirchner, luego de saludar en Mapuche, agradeció a los asistentes y organizadores por estar en el lugar, y sostuvo que “Como dijo Cristina, cada uno de nosotros tenemos un dirigente adentro, por lo que les pido, compañeros que cada uno de ustedes saque de adentro al dirigente en agosto y en octubre y podamos vencer y ser nuevamente gobierno”.

Tengo el enorme orgullo de haber sido funcionario de Néstor y Cristina, y los compañeros que producían sus alimentos que llega a la mesa de cada uno de nuestros vecinos, se sentían cobijados; cuando llega este gobierno me sacan del cargo y me dejan como empleado, hasta que nos pegaron un boleo y nos dijeron “ustedes no sirven”, esa palabra no solo indicaba que Juan Vera se quedara sin trabajo; significaba que màs de tres mil productores del país se quedaran sin políticas de este Estado y sin sustento. Tenemos que volver para que el alimento que ellos producen llegue a la mesa de los argentinos, a nuestros niños y a los comedores de las escuelas porque si no hay productores no hay alimento. Tenemos montones de dirigentes dispuestos a poner el hombro para esta enorme oportunidad para sacar el país adelante y si por ahí no podemos llegar no tengan dudas que seguiremos trabajando, y estando para que cada uno de estos compañeros vuelvan a ser felices, para que vuelva a soñar que puedan tener sus vacaciones, para que sus hijos en la noche de Reyes se llenen de regalos, y que cada vez que llegue el Día del Niño haya una taza de chocolate para compartir; por eso y por mucho más vamos a volver, para ser felices, y para que se instale en la Nación, en la Provincia y en Tres Arroyos un gobierno que nos represente realmente, que al verlo sintamos la emoción en el corazón como cuando cantamos el Himno Nacional; de esa forma tenemos que volver a sentir que tenemos nuestra representación; cada uno tiene un dirigente en formación: saquémoslo a militar y a triunfar en estas elecciones que se nos vienen”.

Fisher: “Se siente olor a gobierno peronista en Tres Arroyos”

El intendente lapridense, “Pichi” Fisher, rescató dichos de Cristina Fernández, hablando a la militancia “que nos requiere a todos juntos”. Dijo que “ella iba a ser lo que sea necesario para recuperar la Patria para los Argentinos, y si se consideraba necesario que diera un paso al costado y no ir por la presidencia también estaba dispuesta a hacerlo, era imprescindible recuperar la patria para el Peronismo, y en eso estamos pero ojo, que de la mano de algunas boletas del Peronismo, hubo compañeros y compañeras, aún de nuestra zona que aportaron con su mano levantada en una Legislatura para que esas cosas ocurran, ahora tenemos que estar todos juntos, es verdad y es un mandato que el Peronismo de la Provincia lo tomó con todas sus fuerzas en un congreso realmente integrador y el valor màs importante fue el de la unidad: No nos pueden encontrar separados, pero ahora bien tampoco nos tenemos que quedar sin memoria, porque aquellos que contribuyeron para que se produjera esta situación y hoy se están dando cuenta que se equivocaron tienen que venir a empujar de este carro para poner la Provincia en marcha; el Peronismo vuelve a ser protagonista de esta sociedad en un momento difícil de esta sociedad, y eso se siente: asì que atentos, hay que escuchar, hay que leer hay que estar atentos al vecino, porque no se puede hacer desde la dirigencia, ni con Cristina, con Alberto o con Axel y Verónica, lo tenemos que hacer entre todos, con memoria, tratando de llevar adelante esto”.

Les quiero transmitir la sensación que tengo, hemos encabezado con Marcelo Santillán un grupo de intendentes desde 2017 cuando se tratara el Presupuesto 2018, cuando nos dimos cuenta que algunos “pícaros” que habían entrado en nuestra misma boleta decían que representaban a todos los intendentes y como se pensaba que Macri iba a durar 8 años y que después venía Vidal por 8 años más y el Peronismo quedaba en otro lugar, dimos pelea con otros 15 o 10 intendentes del interior. Creo que existe la posibilidad que nuestro trabajo valga y que la energía vuelva a ser nuestra, y Tres Arroyos no puede estar afuera; Tres Arroyos sí aprovechó la cercanía de un compañero que pudo aprovechar de manera eficiente un gobierno nacional que realmente pobló la Argentina de obras, y así se vio el progreso necesario”.

Tenemos que recuperar la posibilidad que las decisiones del gobierno central no las tome el mejor equipo de los últimos cincuenta años, que la decisión de cuanto tiene que trabajar un bonaerense para pagar la luz no las tome Vidal, y que en Tres Arroyos los pibes vayan a estudiar a la Universidad, que tengan equidad, creo que con certeza, y con emoción, les digo que se siente olor a intendencia peronista en Tres Arroyos, no abandonen, quédense sumando para poner el mejor candidato a intendente”.

Guillermo Leguizamón: “Tenemos por delante una Gesta”

El dirigente Guillermo Leguizamón dijo: “La hora nos está llamando para que nos pongamos a militar casa por casa, puerta por puerta para sacar a este gobierno de oligarcas a nivel nacional y provincial y a nivel local para que nuestra lista llegue a la Municipalidad, tenemos una oportunidad muy valorable”.

Tenemos que charlar con nuestros familiares y vecinos que muchos de ellos fueron engañados y consideraron que querìan vivir mejor y lamentablemente hoy nos estamos dando cuenta que vivimos esta pesadilla, que todos volvamos a recuperar un sueño, que la Patria es libre y soberana detrás de la bandera de Alberto, de Néstor, de Cristina y de Axel y Verónica Magario, que vuelva a reinar en el pueblo la felicidad, tenemos por delante una Gesta”.

Mercedes Moreno: “Necesitamos tomar el ejemplo que dio Cristina”

La concejal por el Frente Para La Victoria - PJ Mercedes Moreno a su turno, dijo: "Tenemos una oportunidad histórica acá en Tres Arroyos de lograr una lista de unidad que sea capaz de llegar al gobierno en la intendencia municipal, es con todos y todas, por lo que necesitamos el apoyo de muchos màs de los que estamos acá porque necesitamos tomar el ejemplo que dio Cristina de dar un paso al costado de ir como vicepresidenta y dejar al frente a Alberto Fernández como presidente, es uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido, el anuncio de esta fórmula y cómo la comunicó Cristina”.

Ana Conti: “Tenemos los mejores cuadros políticos y nos asiste la razón”

Ana Conti, en uso de la palabra, sostuvo que "Estos años de macrismo comprueban que podemos tener otro país con todos adentro, por lo que entonces, compañeros y compañeras, queridos, salgamos y militemos esta fòrmula porque todos nos merecemos tener en la intendencia el mejor hombre, la mejor mujer, la mente más capaz para el cargo que responda al proyecto Fernández-Fernández, gracias y a militar”.

Julio Garrido: “Creo que en Tres Arroyos vamos a recuperar el municipio”

El dirigente Julio Garrido afirmó: “Tenemos que agotar todos los esfuerzos para llegar a la lista de unidad para llevar a nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres en la misma; creo que está la posibilidad que Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, justicialismo, todos, incluyéndolos, en este Frente de Todos, para poder lograr la recuperación del municipio. Desde el año 95 el Vecinalismo gobierna Tres Arroyos, el intendente Sánchez se ha beneficiado mucho con las obras que el compañero Cuto Moreno le ha traído: asfalto, Hospital, la rotonda de Claromecó, la ampliación del Parque Industrial, la Escuela 502; es muy larga la lista que se trajeron de la mano del compañero Cuto Moreno por su llegada con Néstor y Cristina, ustedes lo han visto, en estos últimos tres años y medio no ha habido una obra para Tres Arroyos, eso quiere decir que la política la marca el gobierno nacional y el provincial. Primordialmente trabajemos para que vuelvan Alberto Fernández y Cristina Fernández, y para que Axel Kicillof y la compañera Magario vuelvan a ganar en la Provincia, creo que en Tres Arroyos vamos a recuperar el municipio”.

Alberto Ismael: “Nos merecemos el municipio de Tres Arroyos”

Alberto Ismael fue quien cerró con un encendido discurso el acto, agradeciendo la participación de los presentes y se refirió a la situación de los jubilados “que no pueden afrontar los costos de los remedios, y también a esos chicos, que esperan el recreo en la escuela para poder tomar un vaso de leche”.

“A mí la vida me hizo pasar por todo, hoy tiene un padre que ser un héroe para poder luchar y llevar lo mínimo indispensable que es la comida, o ese papá que se levanta a la mañana y acaricia a ese ángel que pone en el mundo, imagina poder traer la comida, darle mejor educación y no puede”, expresó.

Por último quiero agradecer a quien seguramente Cuto Moreno hubiera mencionado si hubiera estado acá y es el señor Omar Bernat.

“Todos queremos la unión, que todos queremos a Cristina y Alberto, que todos queremos a Axel y Magario, y sobre todas las cosas, el mejor gobierno que se viene sintiendo y se siente, y va a llegar, es el del municipio de la ciudad de Tres Arroyos que nos merecemos y lo vamos a lograr juntos, gracias compañeros”, concluyó.