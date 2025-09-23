Almuerzo primaveral en la Residencia Municipal de Larga Estadía

23 septiembre, 2025 9

El intendente Pablo Garate compartió este martes un almuerzo muy especial junto a los residentes de la Residencia Municipal de Larga Estadía. Como parte de los festejos de la llegada de la primavera y el Día del Jubilado, se compartió un momento llena de afecto, risas y anécdotas.

El menú, estructurado en conjunto con la nutricionista de la institución, buscó que cada integrante pudiera disfrutar de un día distinto, con los mejores sabores.

“Siempre es una linda experiencia compartir charlas y ver cómo se disfruta de este encuentro. Es importante acompañar y estar presentes en estos espacios donde el cariño hace la diferencia”, expresó el intendente.

Además del intendente Pablo Garate, estuvieron presentes la Directora de Salud Mercedes Moreno, los Directores del Centro de Salud Emiliano Capandegui y Pablo Huerta y el Director de APS Juan Serna.

La doctora Wanda Banfi, profesional que trabaja junto a los residentes resaltó las jornadas como estas donde los adultos pueden disfrutar, tener su momento de encuentro y pasarla bien todos juntos, como en familia.

Luego de la comida, la Dirección de Cultura se hizo presente a través de un espectáculo artístico, para seguir festejando el día. Además se invitó a la institución a que el domingo 28 estén presentes, junto a sus residentes, en el Emprende, otra propuesta incentivada por el municipio, generando más espacios de disfrute y entretenimiento para todos los vecinos.

El almuerzo primaveral no solo significó un momento de celebración, sino también un recordatorio del compromiso del Municipio con el bienestar, el cuidado y la alegría de quienes hicieron tanto por la comunidad y hoy merecen ser acompañados con la misma dedicación.

Volver