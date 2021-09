Aloha llega a Tres Arroyos como un “shopping del helado”

Aloha Helados llega a Tres Arroyos, y para eso está acondicionando con un gran colorido el local de 9 de Julio 117. El olavarriense Daniel Otino dialogó con la radio sobre este desembarco en la ciudad de un nuevo producto para la firma, que desde hace años elabora productos de panificación de la marca Los Trigales, que también se han comercializado por aquí.

“Siempre nos ha gustado mucho esta localidad, que económicamente es muy importante. Por eso, si bien la coyuntura del país no nos acompaña demasiado, yo soy un hacedor, encaro lo que me apasiona”, aseguró.

“Vamos a abrir una heladería que no le va a tener envidia a las mejores de Capital. La exhibición de productos la hace una heladería no tradicional, que si bien es un aspecto que está presente, nosotros hacemos mucho hincapié en la presentación del helado y en el autoservice, porque con todo exhibido incluso los precios, la gente va a poder elegir como si fuera un shopping del helado”, describió.

Otino aseguró que la relación entre precio y calidad “es excelente”, y además de adquirirse en el local, la idea a futuro es distribuir los productos en los comercios. “Además están avanzadas las gestiones para abrir un local en el verano en Claromecó”, anticipó.

